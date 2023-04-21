Семья Шумахера планирует судебный иск из-за поддельных цитат ИИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Семья Шумахера планирует судебный иск из-за поддельных цитат искусственного интеллекта. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Семья Михаэля Шумахера заявила, что они планируют судебный иск против немецкого журнала Die Aktuelle за использование программы искусственного интеллекта для создания поддельных цитат семикратного чемпиона Формулы-1.
Так, немецкий журнал утверждал, что у них было интервью с легендой автоспорта – первое после того, как он получил серьезную травму головного мозга во время аварии на лыжах во французских Альпах в 2013 году.
В среду журнал опубликовал "интервью". Однако, впоследствии оказалось, что оно было сгенерировано искусственным интеллектом. Статья содержала цитаты, которые приписывают Шумахеру, обсуждая его семейную жизнь после аварии и его состояние здоровья.
Пресс-секретарь семьи подтвердила источнику, что они планируют судебный иск, не предоставив дополнительных подробностей.
Дополнение
После аварии семья тщательно оберегала частную жизнь 54-летнего Шумахера. Мужчина не появлялся на публике после травмы. Согласно сообщениям, Шумахер имеет проблемы с памятью, движениями и речью и находится дома вблизи Женевы.
"Частное есть частное", как он всегда говорил", — сказала Коринна Шумахер, жена Михаэля, в документальном фильме Netflix 2021 года.
Напомним
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