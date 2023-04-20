Вбивство Галини Хатчінс: кримінальне звинувачення проти Болдвіна буде знято

Деталі

Очікується, що нещодавно призначені спеціальні прокурори Карі Моррісі та Джейсон Льюїс незабаром, можливо, навіть сьогодні, подадуть документи, щоб без упереджень відхилити позови про ненавмисне вбивство проти актора. Це означає, що оскільки вони мають намір продовжити розслідування того, що насправді сталося того дня на ранчо Бонанза-Крік недалеко від Санта-Фе, ця справа може бути відроджена в майбутньому.

«Ми задоволені рішенням закрити справу проти Алека Болдвіна та закликаємо до належного розслідування фактів та обставин цієї трагічної події», — заявили з цього приводу адвокати Болдвіна.

Представники окружної прокуратури Санта-Фе не прокоментували ситуацію.

Звинувачення все ще висунуті проти колишнього зброяра "Іржі" Ханни Гутьєррес-Рід. Навіть незважаючи на те, що звинувачення проти Гутьєррес-Рід все ще активні, малоймовірно, що попереднє розслідування, також відоме як міні-суд, пройде відповідно до графіка, особливо з урахуванням того, що прокурори наново вивчають докази, контекст та обставини трагедії на знімальний майданчик.

Доповнення

І Гутьєррес-Рід, і Болдвін раніше не визнали себе винними. Після інтерв'ю на ABC лише через кілька тижнів після вбивства Хатчінс Болдвін неодноразово наполягав на тому, що він не натискав на курок гвинтівки, яка вбила головного оператора.

Ці останні події відбуваються напередодні відновлення кіновиробництва "Іржі", яке має розпочатися в Монтані з Болдвіном та режисером Джоелом Соузою.

Більш ніж через рік після того, як Галина Хатчінс померла на знімальному майданчику, наприкінці січня Болдвіну і Гутьєррес-Рід були пред'явлені звинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Ці звинувачення тягнуть за собою максимум 18 місяців тюремного ув'язнення та штраф у розмірі близько 5000 доларів, якщо присяжні винесуть обвинувальні вердикти.

Офіційні особи Нью-Мексико уклали угоду про визнання провини з помічником директора "Іржі" Дейвом Холлсом, якого засудили до шести місяців випробувального терміну без нагляду.