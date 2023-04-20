Вбивство Галини Хатчінс: кримінальне звинувачення проти Болдвіна буде знято

ukru
Ексклюзив
15:02 • 15318 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 44336 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 84537 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 208787 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 158896 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 160667 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 245195 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453431 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345028 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357014 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
82 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 182605 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 154856 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 127520 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 116341 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 77410 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 208830 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 245220 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 488383 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 624315 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 650124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 33712 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 42194 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 116341 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 154856 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 182605 перегляди
Актуальне
Вбивство Галини Хатчінс: кримінальне звинувачення проти Болдвіна буде знято

Вбивство Галини Хатчінс: кримінальне звинувачення проти Болдвіна буде знято

Київ • УНН

 • 509730 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Менш ніж за два тижні до початку міні-судового розгляду в Нью-Мексико у справі про вбивство в жовтні 2021 року кінематографіста "Іржі" Галини Хатчінс, всі звинувачення буде знято з актора Алека Болдвіна. Про це пише Deadline, передає УНН.

Деталі

Очікується, що нещодавно призначені спеціальні прокурори Карі Моррісі та Джейсон Льюїс незабаром, можливо, навіть сьогодні, подадуть документи, щоб без упереджень відхилити позови про ненавмисне вбивство проти актора. Це означає, що оскільки вони мають намір продовжити розслідування того, що насправді сталося того дня на ранчо Бонанза-Крік недалеко від Санта-Фе, ця справа може бути відроджена в майбутньому.

«Ми задоволені рішенням закрити справу проти Алека Болдвіна та закликаємо до належного розслідування фактів та обставин цієї трагічної події», — заявили з цього приводу адвокати Болдвіна.

Представники окружної прокуратури Санта-Фе не прокоментували ситуацію.

Звинувачення все ще висунуті проти колишнього зброяра "Іржі" Ханни Гутьєррес-Рід. Навіть незважаючи на те, що звинувачення проти Гутьєррес-Рід все ще активні, малоймовірно, що попереднє розслідування, також відоме як міні-суд, пройде відповідно до графіка, особливо з урахуванням того, що прокурори наново вивчають докази, контекст та обставини трагедії на знімальний майданчик.

Доповнення

І Гутьєррес-Рід, і Болдвін раніше не визнали себе винними. Після інтерв'ю на ABC лише через кілька тижнів після вбивства Хатчінс Болдвін неодноразово наполягав на тому, що він не натискав на курок гвинтівки, яка вбила головного оператора.

Ці останні події відбуваються напередодні відновлення кіновиробництва "Іржі", яке має розпочатися в Монтані з Болдвіном та режисером Джоелом Соузою.

Більш ніж через рік після того, як Галина Хатчінс померла на знімальному майданчику, наприкінці січня Болдвіну і Гутьєррес-Рід були пред'явлені звинувачення за двома пунктами в ненавмисному вбивстві. Ці звинувачення тягнуть за собою максимум 18 місяців тюремного ув'язнення та штраф у розмірі близько 5000 доларів, якщо присяжні винесуть обвинувальні вердикти.

Офіційні особи Нью-Мексико уклали угоду про визнання провини з помічником директора "Іржі" Дейвом Холлсом, якого засудили до шести місяців випробувального терміну без нагляду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52