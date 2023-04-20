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Алек Болдвін цього тижня повернеться на знімальний майданчик "Іржі", де сталася смертельна стрілянина

Алек Болдвін цього тижня повернеться на знімальний майданчик "Іржі", де сталася смертельна стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Алек Болдвін повернеться на знімальний майданчик "Іржі" після смерті оператора Галини Хатчінс, яка трагічно загинула під час зйомок вестерну. Про це пише Fox News, передає УНН.

Деталі

Основні зйомки розпочнуться у четвер — приблизно через півтора роки після того, як виробництво було зупинено.

"У виробництві, як і раніше, будуть задіяні члени профспілки, і буде заборонено будь-яке використання робочої зброї та будь-яких видів боєприпасів", - заявила в заяві Fox News Меліна Спадоне, повірений Rust Movie Productions. "Бойові набої заборонені — і завжди були — на знімальному майданчику".

Зйомки відновляться в Монтані на Йеллоустонському кіноранчо.

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Що передувало

Галина Хатчінс померла 21 жовтня 2021 року після того, як Болдвін вистрілив з пістолета на зйомках "Іржі" в Нью-Мексико. В результаті пострілу також було поранено режисера Джоела Соуза.

Болдвін бере участь у зйомках, незважаючи на звинувачення у ненавмисному вбивстві. Він не визнав себе винним після того, як відмовився від свого права на першу явку до суду.

Умови суду забороняють йому мати вогнепальну чи іншу небезпечну зброю. Актору також заборонено вживати алкоголь, що не повинно вплинути на Болдуїна, який перебуває у тверезому стані з 1985 року.

Контакти Болдвіна з потенційними свідками у справі "Іржі" також обмежені, і йому не дозволяється обговорювати з ними подію. Згідно з документами, йому дозволено зв'язуватися з ними лише з ділових питань, пов'язаних із завершенням зйомок фільму.

Попереднє слухання у кримінальній справі має розпочатися 3 травня. Болдвін також відмовився від свого права бути присутнім на цьому слуханні.

Адвокат Болдвіна раніше назвав звинувачення "жахливою судовою помилкою".

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