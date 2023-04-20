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Алек Болдвин на этой неделе вернется на съемочную площадку "Ржавчины", где произошла смертельная стрельба

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Алек Болдуин вернется на съемочную площадку "Ржавчины" после смерти оператора Галины Хатчинс, которая трагически погибла во время съемок вестерна. Об этом пишет Fox News, передает УНН.

Детали

Основные съемки начнутся в четверг — примерно через полтора года после того, как производство было остановлено.

"В производстве по-прежнему будут задействованы члены профсоюза, и будет запрещено любое использование рабочего оружия и любых видов боеприпасов", - заявила в заявлении Fox News Мелина Спадоне, поверенный Rust Movie Productions. "Боевые патроны запрещены — и всегда были — на съемочной площадке".

Съёмки возобновятся в Монтане на Йеллоустонском киноранчо.

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Что предшествовало

Галина Хатчинс умерла 21 октября 2021 года после того, как Болдуин выстрелил из пистолета на съемках "Ржавчины" в Нью-Мексико. В результате выстрела также был ранен режиссер Джоэл Соуз.

Болдуин участвует в съемках, несмотря на обвинения в непредумышленном убийстве. Он не признал себя виновным после того, как отказался от своего права на первую явку в суд.

Условия суда запрещают ему иметь огнестрельное или другое опасное оружие. Актеру также запрещено употреблять алкоголь, что не должно повлиять на Болдуина, который находится в трезвом состоянии с 1985 года.

Контакты Болдуина с потенциальными свидетелями по делу "Ржавчины" также ограничены, и ему не разрешается обсуждать с ними событие. Согласно документам, ему разрешено связываться с ними только по деловым вопросам, связанным с завершением съемок фильма.

Предварительное слушание по уголовному делу должно начаться 3 мая. Болдуин также отказался от своего права присутствовать на этом слушании.

Адвокат Болдуина ранее назвал обвинение "ужасной судебной ошибкой".

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