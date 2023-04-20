Алек Болдвин на этой неделе вернется на съемочную площадку "Ржавчины", где произошла смертельная стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Алек Болдуин вернется на съемочную площадку "Ржавчины" после смерти оператора Галины Хатчинс, которая трагически погибла во время съемок вестерна. Об этом пишет Fox News, передает УНН.
Детали
Основные съемки начнутся в четверг — примерно через полтора года после того, как производство было остановлено.
"В производстве по-прежнему будут задействованы члены профсоюза, и будет запрещено любое использование рабочего оружия и любых видов боеприпасов", - заявила в заявлении Fox News Мелина Спадоне, поверенный Rust Movie Productions. "Боевые патроны запрещены — и всегда были — на съемочной площадке".
Съёмки возобновятся в Монтане на Йеллоустонском киноранчо.
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Что предшествовало
Галина Хатчинс умерла 21 октября 2021 года после того, как Болдуин выстрелил из пистолета на съемках "Ржавчины" в Нью-Мексико. В результате выстрела также был ранен режиссер Джоэл Соуз.
Болдуин участвует в съемках, несмотря на обвинения в непредумышленном убийстве. Он не признал себя виновным после того, как отказался от своего права на первую явку в суд.
Условия суда запрещают ему иметь огнестрельное или другое опасное оружие. Актеру также запрещено употреблять алкоголь, что не должно повлиять на Болдуина, который находится в трезвом состоянии с 1985 года.
Контакты Болдуина с потенциальными свидетелями по делу "Ржавчины" также ограничены, и ему не разрешается обсуждать с ними событие. Согласно документам, ему разрешено связываться с ними только по деловым вопросам, связанным с завершением съемок фильма.
Предварительное слушание по уголовному делу должно начаться 3 мая. Болдуин также отказался от своего права присутствовать на этом слушании.
Адвокат Болдуина ранее назвал обвинение "ужасной судебной ошибкой".