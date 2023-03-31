Режисера фільму "Іржа" засуджено за смерть оператора Галини Хатчінс

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Дейв Холлс, перший помічник директора «Іржі», відмовився від заперечування в рамках угоди з прокуратурою за звинуваченням у недбалому використанні смертоносної зброї за її роль у смерті Хатчінс.

Суддя окружного суду Санта-Фе Мері Марлоу Соммер головувала на віртуальному слуханні у справі Холлса у п'ятницю. Вона засудила Холлса, який відповідав за безпеку на знімальному майданчику, до шести місяців умовно з випробувальним терміном без нагляду, штрафом у розмірі 500 доларів, 24 годинами громадських робіт та уроками з безпечного поводження з вогнепальною зброєю.

Хатчинс було вбито, коли актор Алек Болдуін вистрілив бойовим патроном з револьвера під час репетиції. Прокуратура заявила, що Холлс як перший помічник режисера відповідав за безпеку зйомок «Іржі».

"Холлс не перевіряв кожен патрон у пістолеті, щоб підтвердити, що це був фіктивний, а не бойовий патрон", - заявила державний обвинувач Карі Моррісі під час слухання у справі про визнання провини.

Холлс, ветеран індустрії, на рахунку якого понад 80 ролей, включаючи «Матрицю: перезавантаження» та «Ворон: Порятунок», був єдиним із акторів та команди «Іржі», який уклав угоду про визнання вини.

Залишається незрозумілим, чи даватиме він свідчення від імені звинувачення на попередніх слуханнях у травні, на яких Марлоу Соммер вирішить, чи є підстави для суду над Болдуїном і зброярем Ханною Гутьєррес-Рід.

Болдуїн не визнав себе винним за кримінальним обвинуваченням у ненавмисному вбивстві. Актор сказав, що він покладався на експертів зі зброї – Гутьєррес-Рід та Холлса – щоб гарантувати безпеку використання вогнепальної зброї.

За словами її адвоката, Гутьєррес-Рід, яка відповідала за безпеку поводження зі зброєю та навчання, також не визнає себе винною.

Болдуїн та Гутьєррес-Рід — єдині обвинувачені у цій справі.