Убийство Галины Хатчинс: уголовное обвинение против Болдуина будет снято

Детали

Ожидается, что недавно назначенные специальные прокуроры Кари Морриси и Джейсон Льюис вскоре, возможно, даже сегодня, подадут документы, чтобы отклонить иски о непредумышленном убийстве против актера. Это означает, что, поскольку они намерены продолжить расследование того, что действительно произошло в тот день на ранчо Бонанза-Крик недалеко от Санта-Фе, это дело может быть возрождено в будущем.

«Мы удовлетворены решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события», — заявили по этому поводу адвокаты Болдуина.

Представители окружной прокуратуры Санта-Фе не прокомментировали ситуацию.

Обвинения все еще выдвинуты против бывшего оружейника "Ржавчины" Ханны Гутьеррес-Рид. Даже несмотря на то, что обвинения против Гутьеррес-Рид все еще активны, маловероятно, что предварительное расследование, также известное как мини-суд, пройдет в соответствии с графиком, особенно с учетом того, что прокуроры заново изучают доказательства, контекст и обстоятельства трагедии на съемочной площадке.

Дополнение

И Гутьеррес-Рид, и Болдуин ранее не признали себя виновными. После интервью на ABC всего через несколько недель после убийства Хатчинс Болдуин неоднократно настаивал на том, что он не нажимал на курок винтовки, которая убила главного оператора.

Эти последние события происходят накануне возобновления кинопроизводства "Ржавчины", которое должно начаться в Монтане с Болдуином и режиссером Джоэлом Соузой.

Более чем через год после того, как Галина Хатчинс умерла на съемочной площадке, в конце января Болдуину и Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения по двум пунктам в непредумышленном убийстве. Эти обвинения влекут за собой максимум 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере около 5000 долларов, если присяжные вынесут обвинительные вердикты.

Официальные лица Нью-Мексико заключили соглашение о признании вины с помощником директора "Ржавчины" Дэйвом Холлсом, которого приговорили к шести месяцам испытательного срока без присмотра.