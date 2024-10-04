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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 14:09  •  1516 просмотра

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Документальный фильм HBO утверждает, что раскрыта настоящая личность Сатоши Накамото, создателя биткоина. Раскрытие может повлиять на финансовые рынки и выборы в США, а также поднять вопрос о потенциальном соучастии в преступлениях.

Новый документальный фильм HBO утверждает, что раскрыл настоящую личность псевдонимного создателя биткоина Сатоши Накамото, пишет УНН со ссылкой на Politico. 

Детали

Если эти выводы будут широко признаны, раскрытие может вызвать шок на мировых финансовых рынках и даже на президентских выборах в США, учитывая то, как кандидат от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп заручился поддержкой энтузиастов биткоина, отмечает издание.

Документальный фильм - последняя работа номинанта на премию "Эмми" Каллена Хобака, получившего признание критиков за свой сериал "Q: Into the Storm", в котором разоблачены авторы теории заговора QAnon. Главное разоблачение выйдет в эфир в следующую среду в 2 часа ночи по центральноевропейскому времени (CET).

Биткоин стал финансовым феноменом эпохи Интернета. С момента своего создания в 2009 году цензуроустойчивая криптовалюта, существующая в децентрализованном реестре, который называется блокчейном, стала средством сбережения для тех, кто убежден, что традиционные деньги систематически обесцениваются; средством спекуляции для тех, кто чувствует себя исключенным из обычных финансовых рынков; и, что особенно важно, популярным средством оплаты незаконных продуктов и услуг, таких как наркотики, кибермошенничество и заказные убийства.

Поддерживаемый активными сторонниками, такими как генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, он превратился в класс активов стоимостью триллион долларов, приобретя такой масштаб, что даже центральным банкам пришлось рассматривать его как потенциального соперника их собственным системам.

Таким образом, разоблачение Сатоши как его предполагаемого создателя грозит поднять ряд серьезных вопросов, не в последнюю очередь относительно его потенциального соучастия в преступлениях, связанных с использованием биткоина. Это также может сделать его одним из самых богатых людей в мире: сам Сатоши, по оценкам, контролирует около 1,1 миллиона биткоинов, но неясно, имеет ли он все еще доступ к криптографическим ключам к состоянию. Если бы он это сделал, чистая стоимость составила бы 66 миллиардов долларов по текущей оценке.

Дополнение

Интересно, что с приближением даты выхода документального фильма в эфир несколько крупных кошельков из "эры Сатоши" стали активными впервые с 2009 года.

По данным журнала Bitcoin Magazine, за последние две недели из кошельков было выведено около 250 биткоинов - на сумму около 15 миллионов долларов по курсу биткоина в четверг в 60 754 доллара. Хотя монеты официально не связаны с кошельками, которые использовал Сатоши Накамото, они были неактивными с первых дней биткоина, когда криптовалюта почти ничего не стоила. Создатели кошельков, бесспорно, были первыми соратниками Сатоши, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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