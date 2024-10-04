Таємничого творця біткоїну ідентифіковано, стверджує новий фільм HBO

ukenru
06:19 • 33338 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 85764 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 137946 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 188050 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 143405 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 127994 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124006 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 161704 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76727 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84845 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
88 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 74845 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 68192 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 66229 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 66643 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 62216 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 42051 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 188019 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 161692 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 195614 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 529497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 1570 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 8395 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 18127 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 42020 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 40804 перегляди
Актуальне
Таємничого творця біткоїну ідентифіковано, стверджує новий фільм HBO

Таємничого творця біткоїну ідентифіковано, стверджує новий фільм HBO

Київ • УНН

 • 99338 перегляди

Документальний фільм HBO стверджує, що розкрито справжню особу Сатоші Накамото, творця біткоїну. Розкриття може вплинути на фінансові ринки та вибори в США, а також підняти питання про потенційну співучасть у злочинах.

Новий документальний фільм HBO стверджує, що розкрив справжню особу псевдонімного творця біткоїну Сатоші Накамото, пише УНН з посиланням на Politico. 

Деталі

Якщо ці висновки будуть широко визнані, розкриття може спричинити шок на світових фінансових ринках і навіть на президентських виборах у США з огляду на те, як кандидат від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп заручився підтримкою ентузіастів біткоїну, зауважує видання.

Документальний фільм - остання робота номінанта на премію "Еммі" Каллена Гобака, який отримав визнання критиків за свій серіал "Q: Into the Storm", у якому викрито авторів теорії змови QAnon. Головне викриття вийде в ефір наступної середи о 2 годині ночі за центральноєвропейським часом (CET).

Біткоїн став фінансовим феноменом епохи Інтернету. З моменту свого створення в 2009 році цензуростійка криптовалюта, що існує в децентралізованому реєстрі, який називається блокчейном, стала засобом заощадження для тих, хто переконаний, що традиційні гроші систематично знецінюються; засобом спекуляції для тих, хто почувається виключеним із звичайних фінансових ринків; і, що особливо важливо, популярним засобом оплати незаконних продуктів та послуг, таких як наркотики, кібершахрайство та вбивства на замовлення.

Підтримуваний активними прихильниками, такими як генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, він перетворився на клас активів вартістю трильйон доларів, набувши такого масштабу, що навіть центральним банкам довелося розглядати його як потенційного суперника їхнім власним системам.

Таким чином, викриття Сатоші як його передбачуваного творця загрожує порушити низку серйозних питань, не в останню чергу щодо його потенційної співучасті у злочинах, пов'язаних з використанням біткоїну. Це також може зробити його одним із найбагатших людей у ​​світі: сам Сатоші, за оцінками, контролює близько 1,1 мільйона біткоїнів, але неясно, чи має він все ще доступ до криптографічних ключів до статків. Якби він це зробив, чиста вартість становила б 66 мільярдів доларів за поточною оцінкою.

Доповнення

Цікаво, що з наближенням дати виходу документального фільму в ефір кілька великих гаманців з "ери Сатоші" стали активними вперше з 2009 року.

За даними журналу Bitcoin Magazine, за останні два тижні з гаманців було виведено близько 250 біткоїнів - на суму близько 15 мільйонів доларів за курсом біткоїну в четвер у 60 754 долари. Хоча монети офіційно не пов'язані з гаманцями, які використовував Сатоші Накамото, вони були неактивними з перших днів біткоїну, коли криптовалюта майже нічого не коштувала. Творці гаманців, безперечно, були першими соратниками Сатоші, зауважує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнологіїУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54