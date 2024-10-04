Таємничого творця біткоїну ідентифіковано, стверджує новий фільм HBO

Новий документальний фільм HBO стверджує, що розкрив справжню особу псевдонімного творця біткоїну Сатоші Накамото, пише УНН з посиланням на Politico.

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Якщо ці висновки будуть широко визнані, розкриття може спричинити шок на світових фінансових ринках і навіть на президентських виборах у США з огляду на те, як кандидат від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп заручився підтримкою ентузіастів біткоїну, зауважує видання.

Документальний фільм - остання робота номінанта на премію "Еммі" Каллена Гобака, який отримав визнання критиків за свій серіал "Q: Into the Storm", у якому викрито авторів теорії змови QAnon. Головне викриття вийде в ефір наступної середи о 2 годині ночі за центральноєвропейським часом (CET).

Біткоїн став фінансовим феноменом епохи Інтернету. З моменту свого створення в 2009 році цензуростійка криптовалюта, що існує в децентралізованому реєстрі, який називається блокчейном, стала засобом заощадження для тих, хто переконаний, що традиційні гроші систематично знецінюються; засобом спекуляції для тих, хто почувається виключеним із звичайних фінансових ринків; і, що особливо важливо, популярним засобом оплати незаконних продуктів та послуг, таких як наркотики, кібершахрайство та вбивства на замовлення.

Підтримуваний активними прихильниками, такими як генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, він перетворився на клас активів вартістю трильйон доларів, набувши такого масштабу, що навіть центральним банкам довелося розглядати його як потенційного суперника їхнім власним системам.

Таким чином, викриття Сатоші як його передбачуваного творця загрожує порушити низку серйозних питань, не в останню чергу щодо його потенційної співучасті у злочинах, пов'язаних з використанням біткоїну. Це також може зробити його одним із найбагатших людей у ​​світі: сам Сатоші, за оцінками, контролює близько 1,1 мільйона біткоїнів, але неясно, чи має він все ще доступ до криптографічних ключів до статків. Якби він це зробив, чиста вартість становила б 66 мільярдів доларів за поточною оцінкою.

Доповнення

Цікаво, що з наближенням дати виходу документального фільму в ефір кілька великих гаманців з "ери Сатоші" стали активними вперше з 2009 року.

За даними журналу Bitcoin Magazine, за останні два тижні з гаманців було виведено близько 250 біткоїнів - на суму близько 15 мільйонів доларів за курсом біткоїну в четвер у 60 754 долари. Хоча монети офіційно не пов'язані з гаманцями, які використовував Сатоші Накамото, вони були неактивними з перших днів біткоїну, коли криптовалюта майже нічого не коштувала. Творці гаманців, безперечно, були першими соратниками Сатоші, зауважує видання.