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Мешканець Рима, прокинувшись від тривалої коми, забув 39 років свого життя

Київ • УНН

 • 19402 перегляди

63-річний чоловік з Риму прокинувся після коми, вважаючи, що йому 24 роки і зараз 1980-ті. Він не впізнав дружину і сина, втративши пам'ять про 39 років свого життя через травму голови в ДТП 2019 року.

Мешканець Рима, прокинувшись від тривалої коми, забув 39 років свого життя

63-річний чоловік знепритомнів у дорожньо-транспортній пригоді 2019 року. Коли він прийшов до тями, то подумав, що йому 24 роки, і він у 80-их.

Пише УНН із посиланням на RAI та Il Messaggero.

Деталі

Лучано д'Адамо у 2019 році збила машина в Римі, і він знепритомнів. Через деякий час після нещасного випадку він прийшов до тями, переконаний, що йому 24 роки, і він у 1980 році. Він не впізнав ні дружини, ні сина. У нього виявилася втрата спогадів щодо 39 попередніх років життя.

Прийшовши до тями в лікарні, він продиктував медсестрі домашній номер своєї матері

- ідеться у матеріалі.  

Коли оголосили про прихід жінки, він подумав, що це його мати, а натомість до палати увійшла незнайомка:

"Вона назвала мене "Лучано". І я здивувався, звідки вона знає моє ім'я".

Пізніше йому представився 35-річний чоловік - його син.

Д'Адамо згадує свої тодішні думки: "Як може людина, яка народилася набагато пізніше за мене, бути моїм сином?".

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Коли Лучано встав із ліжка і подивився на себе в дзеркало, він почав кричати, побачивши чоловіка із сивим волоссям:

"24-річний хлопчик перетворився на 63-річного чоловіка".

Йому пояснили, що аварія сталася не в Монте-Маріо, а на вулиці Віа делле Форначі, і не 1980 року, а 2019 року. Однак через травму голови він втратив пам'ять попередніх 39 років свого життя.

Нині 68-річний чоловік намагається відновити своє колишнє життя, зокрема за допомогою сім'ї та друзів, що, однак, викликає в нього великі труднощі.

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"Час від часу я зустрічаю кого-небудь, хто вітає мене. .. Мабуть, це старий друг, але я не знаю хто", - розповів він газеті Il Messaggero. 

За допомогою психологів вони з дружиною відновлюють стосунки, які довелося починати з нуля. Лучано так і не отримав жодної компенсації, оскільки водія, який його збив, так і не знайшли.

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