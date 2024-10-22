Мешканець Рима, прокинувшись від тривалої коми, забув 39 років свого життя
Київ • УНН
63-річний чоловік з Риму прокинувся після коми, вважаючи, що йому 24 роки і зараз 1980-ті. Він не впізнав дружину і сина, втративши пам'ять про 39 років свого життя через травму голови в ДТП 2019 року.
63-річний чоловік знепритомнів у дорожньо-транспортній пригоді 2019 року. Коли він прийшов до тями, то подумав, що йому 24 роки, і він у 80-их.
Пише УНН із посиланням на RAI та Il Messaggero.
Деталі
Лучано д'Адамо у 2019 році збила машина в Римі, і він знепритомнів. Через деякий час після нещасного випадку він прийшов до тями, переконаний, що йому 24 роки, і він у 1980 році. Він не впізнав ні дружини, ні сина. У нього виявилася втрата спогадів щодо 39 попередніх років життя.
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Коли оголосили про прихід жінки, він подумав, що це його мати, а натомість до палати увійшла незнайомка:
"Вона назвала мене "Лучано". І я здивувався, звідки вона знає моє ім'я".
Пізніше йому представився 35-річний чоловік - його син.
Д'Адамо згадує свої тодішні думки: "Як може людина, яка народилася набагато пізніше за мене, бути моїм сином?".
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Коли Лучано встав із ліжка і подивився на себе в дзеркало, він почав кричати, побачивши чоловіка із сивим волоссям:
"24-річний хлопчик перетворився на 63-річного чоловіка".
Йому пояснили, що аварія сталася не в Монте-Маріо, а на вулиці Віа делле Форначі, і не 1980 року, а 2019 року. Однак через травму голови він втратив пам'ять попередніх 39 років свого життя.
Нині 68-річний чоловік намагається відновити своє колишнє життя, зокрема за допомогою сім'ї та друзів, що, однак, викликає в нього великі труднощі.
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"Час від часу я зустрічаю кого-небудь, хто вітає мене. .. Мабуть, це старий друг, але я не знаю хто", - розповів він газеті Il Messaggero.
За допомогою психологів вони з дружиною відновлюють стосунки, які довелося починати з нуля. Лучано так і не отримав жодної компенсації, оскільки водія, який його збив, так і не знайшли.
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