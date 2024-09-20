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Женщина пыталась незаконно пронести в Украину два iPhone 16 Pro Max

Женщина пыталась незаконно пронести в Украину два iPhone 16 Pro Max

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 17:26  •  2601 просмотра

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Гражданка Украины попыталась пронести два iPhone 16 Pro Max без декларирования. Таможенники составили протокол о нарушении, изъяв гаджеты стоимостью более 160 тысяч гривен.

Женщина хотела пронести в Украину два смартфона IPhone 16 pro max, без декларирования их таможенному органу, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.

«Сегодня, 20 сентября, в пункте пропуска «Порубное-Сирет» на границе с Румынией, гражданка Украины попыталась через пеший переход незаконно переместить на территорию нашей страны 2 единицы IPhone 16 pro max, без декларирования их таможенному органу», - говорится в сообщении.

По данному факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Гаджеты изъяты. Ориентировочная стоимость товаров составляет более 160 тыс. гривен.

В автобусі з Польщі у коробках з-під котячого корму намагалися провезти партію MDMA17 сентября 2024, 11:20 • 12019 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПТехнологии
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