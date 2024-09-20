Жінка намагалася незаконно пронести в Україну два iPhone 16 Pro Max
Київ • УНН
Громадянка України спробувала пронести два iPhone 16 Pro Max без декларування. Митники склали протокол про порушення, вилучивши гаджети вартістю понад 160 тисяч гривень.
Жінка хотіла пронести в Україну два смартфони IPhone 16 pro max, без декларування їх митному органу, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
"Сьогодні, 20 вересня, у пункті пропуску "Порубне-Сірет", що на кордоні з Румунією, громадянка Україна спробувала через піший переход незаконно перемістити на територію нашої країни 2 одиниці IPhone 16 pro max, без декларування їх митному органу", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ.
Гаджети вилучені. Орієнтовна вартість товарів складає понад 160 тис. гривень.
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