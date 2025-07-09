Жара частично отступает: в Киеве и на западе ожидается похолодание

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 905 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 4200 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 16787 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 13508 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 42725 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 41395 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 62328 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88039 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 185804 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 141999 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
45%
743мм
Популярные новости
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 234458 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 84047 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 54712 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 52187 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 22918 просмотра
публикации
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 3454 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 16770 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 185789 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 235919 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 232763 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Илон Маск
Вадим Филашкин
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Испания
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 53370 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 226579 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 409305 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 240904 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 351410 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
FAB-250
КАБ-250

Жара частично отступает: в Киеве и на западе ожидается похолодание

Киев • УНН

 • 254 просмотра

10 июля в Украине ожидается значительный температурный разрыв: на западе +15…+19°C с дождями, тогда как на востоке и юге до +40°C. В Киеве 11 июля температура снизится до комфортных +23…+25°C.

Жара частично отступает: в Киеве и на западе ожидается похолодание

11 июля в Киеве температура снизится до комфортных +23…+25°C. Однако 10 июля в большинстве областей будет царить настоящий ад - до +39°C, на востоке и юге даже вероятно +40°C. Запад накроют дожди, грозы и прохлада - +15…+19°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

11 июля ожидается снижение температуры воздуха до значений, когда можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух. Ожидается в столице в пятницу +23+25 градусов. Аж не верится

- успокоила Диденко.

Однако предупредила, что радоваться рано, ведь 10 июля "сильная жара будет держаться на востоке, значительной части юга и центра, ожидается +33+39 градусов".

Солнце интенсивное может подогнать и до +40 градусов

- добавила синоптик.

Север, по ее словам, разделится. На Житомирщине прогнозируют +25+27, на Черниговщине +32, на Киевщине +33, на Сумщине +35 градусов. В центре: от +25 на Винничине до +37 на Днепропетровщине. На юге жара будет держаться только на Одесщине, однако ожидается ниже +30.

А вот в западных областях люди завтра уже будут трястись от холода, будет всего +15+19 градусов

- отметила Диденко.

Она добавила, что дожди, грозы и сильные ливни 10 июля придутся на западную часть и Винничину, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Западная Европа установила новый рекорд жары09.07.2025, 10:35 • 2087 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Винницкая область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9