Жара частично отступает: в Киеве и на западе ожидается похолодание

11 июля в Киеве температура снизится до комфортных +23…+25°C. Однако 10 июля в большинстве областей будет царить настоящий ад - до +39°C, на востоке и юге даже вероятно +40°C. Запад накроют дожди, грозы и прохлада - +15…+19°C. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

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11 июля ожидается снижение температуры воздуха до значений, когда можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух. Ожидается в столице в пятницу +23+25 градусов. Аж не верится - успокоила Диденко.

Однако предупредила, что радоваться рано, ведь 10 июля "сильная жара будет держаться на востоке, значительной части юга и центра, ожидается +33+39 градусов".

Солнце интенсивное может подогнать и до +40 градусов - добавила синоптик.

Север, по ее словам, разделится. На Житомирщине прогнозируют +25+27, на Черниговщине +32, на Киевщине +33, на Сумщине +35 градусов. В центре: от +25 на Винничине до +37 на Днепропетровщине. На юге жара будет держаться только на Одесщине, однако ожидается ниже +30.

А вот в западных областях люди завтра уже будут трястись от холода, будет всего +15+19 градусов - отметила Диденко.

Она добавила, что дожди, грозы и сильные ливни 10 июля придутся на западную часть и Винничину, вечером дожди могут дойти до Житомирщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

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