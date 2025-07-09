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Спека частково відступає: у Києві та на заході очікується похолодання

Київ • УНН

 • 366 перегляди

10 липня в Україні очікується значний температурний розрив: на заході +15…+19°C з дощами, тоді як на сході та півдні до +40°C. У Києві 11 липня температура знизиться до комфортних +23…+25°C.

Спека частково відступає: у Києві та на заході очікується похолодання

11 липня в Києві температура знизиться до комфортних +23…+25°C. Утім, 10 липня в більшості областей пануватиме справжнє пекло - до +39°C, на сході й півдні навіть імовірно +40°C. Захід накриють дощі, грози й прохолода - +15…+19°C. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

11-го липня очікується зниження температури повітря до значень, коли можна вийти на вулицю і нормально вдихати повітря. Очікується в столиці в п'ятницю +23+25 градусів. Аж не віриться

- заспокоїла Діденко.

Однак попередила, що радіти зарано, адже 10 липня "сильна спека триматиметься за схід, значну частину півдня та центру, очікується +33+39 градусів".

Сонце інтенсивне може підігнати й до +40 градусів

- додала синоптик.

Північ за її словами розділиться. На Житомирщині прогнозують +25+27, на Чернігівщині +32, на Київщині +33, на Сумщині +35 градусів. У центрі: від +25 на Вінниччині до +37 на Дніпропетровщині. На півдні спека триматиметься лише на Одещині, проте очікується нижче +30.

А ось в західних областях люди завтра вже трястимуться від холоду, буде лише +15+19 градусів

- зауважила Діденко.

Вона додала, що дощі, грози та сильні зливи 10 липня припадуть на західну частину та Вінниччину, ввечері дощі можуть дійти до Житомирщини та Київщини. На решті території України буде сухо та сонячно.

Західна Європа встановила новий рекорд спеки09.07.25, 10:35 • 2156 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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