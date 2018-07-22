Землетрясения в Иране: количество пострадавших продолжает увеличиваться
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек. Об этом сообщает государственное телевидение ИРИ, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хюсейин Коливенд сообщил, что 41 пострадавший был госпитализирован.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
Ранее сообщалось о 25 пострадавших, позднее о 128.