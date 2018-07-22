Землетрясения в Иране: количество пострадавших продолжает увеличиваться

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хюсейин Коливенд сообщил, что 41 пострадавший был госпитализирован.



Поисково-спасательные работы продолжаются.



Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.



Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.



Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.



Ранее сообщалось о 25 пострадавших, позднее о 128.