В Ірані стався третій за день землетрус: є постраждалі

Поштовхи у 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус відбувся буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 та 5,7 балів у провінції Хормозган на півдні.

"На сьогоднішній день ми отримали повідомлення про 25 поранених і, на щастя, жодних смертельних випадків.Травми дуже легкі, нікого не госпіталізовували", - сказав губернатор західної провінції Керманшах Хусханг Базванд.



Ранкові землетруси пошкодили також декілька житлових будинків, але великих збитків не завдано.



Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.



Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.