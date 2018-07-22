В Ірані стався третій за день землетрус: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Землетрус потужністю в 5,9 балів стався на заході Ірану через кілька годин після двох поштовхів на півдні країни. За попередньою інформацією постраждало що найменше 25 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Поштовхи у 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус відбувся буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 та 5,7 балів у провінції Хормозган на півдні.
"На сьогоднішній день ми отримали повідомлення про 25 поранених і, на щастя, жодних смертельних випадків.Травми дуже легкі, нікого не госпіталізовували", - сказав губернатор західної провінції Керманшах Хусханг Базванд.
Ранкові землетруси пошкодили також декілька житлових будинків, але великих збитків не завдано.
Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.