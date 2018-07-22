В Иране произошло третье за день землетрясение: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны. По предварительной информации пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
"На сегодняшний день мы получили сообщение о 25 раненых и, к счастью, никаких смертельных случаев. Травмы очень легкие, никого не госпитализировали", - сказал губернатор западной провинции Керманшах Хусханг Базванд.
Утренние землетрясения повредили также несколько жилых домов, но большой ущерб не причинен.
Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.