В Иране произошло третье за день землетрясение: есть пострадавшие

Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.

"На сегодняшний день мы получили сообщение о 25 раненых и, к счастью, никаких смертельных случаев. Травмы очень легкие, никого не госпитализировали", - сказал губернатор западной провинции Керманшах Хусханг Базванд.



Утренние землетрясения повредили также несколько жилых домов, но большой ущерб не причинен.



Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.



Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.