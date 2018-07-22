На півдні Ірану стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє Сейсмологічний центр Інституту геофізики Тегеранського університету, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.
Відомостей про жертви і руйнування поки не надходило.
У район землетрусу направлені пошуково-рятувальні загони.
Нагадаємо, в Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає.
14 червня у Чилі також відбувся землетрус магнітудою 5,6.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
Вчора в провінції Західна Суматра в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.