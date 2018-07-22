Чили снова всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Геологической службы Соединенных Штатов Америки (США).
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама.
14 июня во Чили также произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Эпицентр подземных толчков располагался в 275 км к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Вчера в провинции Западная Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.