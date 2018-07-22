Чили снова всколыхнуло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 находился в 42 километрах от населенного пункта Калама.



14 июня во Чили также произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр подземных толчков располагался в 275 км к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Вчера в провинции Западная Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.