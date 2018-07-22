Чилі знову сколихнув землетрус

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.



14 червня у Чилі також стався землетрус магнітудою 5,6.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Вчора у провінції Західна Суматра в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.