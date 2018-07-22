Чилі знову сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (США).
Епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.
14 червня у Чилі також стався землетрус магнітудою 5,6.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Вчора у провінції Західна Суматра в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.