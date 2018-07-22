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Чилі знову сколихнув землетрус

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В Чилі вчора, 21 липня, стався землетрус магнітудою 5,4. Постраждалих і руйнувань в результаті землетрусу немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Геологічної служби Сполучених Штатів Америки (США).

Епіцентр землетрусу магнітудою 5,4 знаходився в 42 кілометрах від населеного пункту Калама.

14 червня у Чилі також стався землетрус магнітудою 5,6.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 275 км на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Вчора у провінції Західна Суматра в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5.

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