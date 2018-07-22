В Індонезії стався потужний землетрус

Інститут метеорології і геофізики Індонезії повідомив, що осередок землетрусу залягав на глибині 14 кілометрів, а епіцентр підземних поштовхів знаходився на південно-заході міста Солокія.



У селі Раванг в околицях міста Солокія в результаті землетрусу загинула одна людина.



Підземні поштовхи завдали шкоди 23 будинкам, також в результаті землетрусу постраждали дві людини.



Загрози цунамі немає.

8 липня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9.



Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця в 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.



Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний схід від японського міста Муцу.