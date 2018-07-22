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В Індонезії стався потужний землетрус

В Індонезії стався потужний землетрус

Київ • УНН

 • 9464 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У провінції Західна Суматра в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Інститут метеорології і геофізики Індонезії повідомив, що осередок землетрусу залягав на глибині 14 кілометрів, а епіцентр підземних поштовхів знаходився на південно-заході міста Солокія.

У селі Раванг в околицях міста Солокія в результаті землетрусу загинула одна людина.

Підземні поштовхи завдали шкоди 23 будинкам, також в результаті землетрусу постраждали дві людини.

Загрози цунамі немає.

8 липня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9.

Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця в 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний схід від японського міста Муцу.

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