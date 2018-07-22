В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В провинции Западная Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Институт метеорологии и геофизики Индонезии сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров, а эпицентр подземных толчков находился на юго-западе города Солок.
В деревне Раванг в окрестностях города Солок в результате землетрясения погиб один человек.
Подземные толчки нанесли ущерб 23 домам, также в результате землетрясения пострадали два человека.
Угрозы цунами нет.
8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.
Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.