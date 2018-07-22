В Индонезии произошло мощное землетрясение

Институт метеорологии и геофизики Индонезии сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров, а эпицентр подземных толчков находился на юго-западе города Солок.



В деревне Раванг в окрестностях города Солок в результате землетрясения погиб один человек.



Подземные толчки нанесли ущерб 23 домам, также в результате землетрясения пострадали два человека.



Угрозы цунами нет.

8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.



Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.



Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.