На юге Ирана произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
В район землетрясения направлены поисково-спасательные отряды.
Напомним, в Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
14 июня во Чили также произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Эпицентр подземных толчков располагался в 275 км к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Вчера в провинции Западная Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5.