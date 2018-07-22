Землетруси в Ірані: кількість постраждалих продовжує збільшуватися

Глава Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Бенкет Хюсейн Колівенд повідомив, що 41 постраждалий був госпіталізований.



Пошуково-рятувальні роботи тривають.



Поштовхи в 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус стався буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 і 5,7 балів в провінції Хормозган на півдні.



Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.



Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.



Раніше повідомлялося про 25 постраждалих, пізніше про 128.