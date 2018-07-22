Землетруси в Ірані: кількість постраждалих продовжує збільшуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В результаті землетрусу магнітудою 5,9 балів на заході Ірану постраждали 146 осіб. Про це повідомляє державне телебачення ІРІ, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Глава Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Бенкет Хюсейн Колівенд повідомив, що 41 постраждалий був госпіталізований.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Поштовхи в 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус стався буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 і 5,7 балів в провінції Хормозган на півдні.
Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.
Раніше повідомлялося про 25 постраждалих, пізніше про 128.