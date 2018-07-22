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Землетруси в Ірані: кількість постраждалих продовжує збільшуватися

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В результаті землетрусу магнітудою 5,9 балів на заході Ірану постраждали 146 осіб. Про це повідомляє державне телебачення ІРІ, передає УНН з посиланням на Анадолу.

Глава Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Бенкет Хюсейн Колівенд повідомив, що 41 постраждалий був госпіталізований.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Поштовхи в 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус стався буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 і 5,7 балів в провінції Хормозган на півдні.

Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.

Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих, пізніше про 128.

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