В результате землетрясений в Иране пострадали уже десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В результате трех сегодняшних землетрясений в Иране пострадали 128 человек. У них легкие травмы и никто не был госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.