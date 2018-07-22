Внаслідок землетрусів в Ірані постраждали вже десятки людей

Поштовхи у 5,9 балів за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус відбувся буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 та 5,7 балів у провінції Хормозган на півдні.

Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.

Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.

Раніше повідомлялося про 25 постраждалих.