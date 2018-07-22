Внаслідок землетрусів в Ірані постраждали вже десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Внаслідок трьох сьогоднішніх землетрусів в Ірані постраждали 128 людей. У них легкі травми і ніхто не був госпіталізований. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Поштовхи у 5,9 балів за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус відбувся буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 та 5,7 балів у провінції Хормозган на півдні.
Нагадаємо, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Підземні поштовхи зафіксовані о 09:37 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 8 кілометрів.