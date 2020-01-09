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Зеленский встретился с родными украинцев, погибших в авиакатастрофе: что известно

Зеленский встретился с родными украинцев, погибших в авиакатастрофе: что известно

Киев  •  УНН

 • 17810 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей", - написал Зеленский.

По его словам, "самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии".

"Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления правды. Украина обязательно ее узнает. Берегите друг друга!" - добавил Президент.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

Украинские Национальные Новости

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