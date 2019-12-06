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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14463 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104113 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский: закон об особом статусе Донбасса начнут обсуждать после успеха в нормандском формате

Зеленский: закон об особом статусе Донбасса начнут обсуждать после успеха в нормандском формате

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после успешных переговоров во время встречи в нормандской формате. Об этом президент Зеленский сказал во время ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Закон об особом статусе сейчас есть, он действует до 31 числа. Продолжать ли этот закон? Это можно сделать только после возвращения из Нормандии. Если мы увидим, что есть шаги навстречу друг другу, то можно будет говорить об этом законе”, — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заверил, что не будет вести переговоры с боевиками.

Ранее также сообщалось, что законопроект о самоуправлении в отдельных районах Донбасса подготовят после Нормандской встречи.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского” саммита.

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