Зеленський про свою позицію у політичному світі: я не люблю бути “між”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у політичному світі не любить бути “між” кимось. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
Відповідаючи на запитання, чи тяжко бути "людиною між" республіканцями і демократами в Вашингтоні, між Європейським союзом і Росією в Європі, між миром і війною в Україні, Зеленський відповів: “Ні. Не просто, це правда. Єдине, я зауважу, я дуже не хочу, я сам по собі не люблю бути “між”. Не хочу, щоб Україна була країною “между”, бо є продовження “между прочим”. Ви знаєте, коли за столом сидять великі боси, представники імперій, я дуже не хочу, щоб ми були тією стравою, яку подають цим босам. Я хочу, щоб ми теж сиділи за цим столом і були рівноправною, незалежною, сильною країною”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час Нормандського саміту.
Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.