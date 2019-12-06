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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 14014 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104069 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78701 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103996 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116486 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146660 просмотра

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5 марта, 16:07 • 147464 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский о своей позиции в политическом мире: я не люблю быть "между"

Зеленский о своей позиции в политическом мире: я не люблю быть "между"

Киев  •  УНН

 • 15281 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в политическом мире не любит быть "между" кем-то. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Отвечая на вопрос, тяжело ли быть "человеком между" республиканцами и демократами в Вашингтоне, между Европейским союзом и Россией в Европе, между миром и войной в Украине, Зеленский ответил: "Нет. Не просто, это правда. Единственное, я отмечу, я очень не желаю, я сам по себе не люблю быть "между". Не хочу, чтобы Украина была страной "между", потому что есть продолжение "между прочим". Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают этим боссам. Я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной, независимой, сильной страной".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время Нормандского саммита.

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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