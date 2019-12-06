Україна розраховує на підтримку Франції та Німеччини на зустрічі 9 грудня - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час Нормандського саміту. Про це він сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Я хочу вірити, що Німеччина і Франція будуть нас підтримувати", - сказав Зеленський.
Він також запевнив, що відстоюватиме інтереси України й не збирається йти на поступки.
Раніше Зеленський заявив, що на нормандській зустрічі, що відбудеться у Парижі 9 грудня, матиме двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.