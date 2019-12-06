Зеленський заявив, що у Парижі матиме двосторонню зустріч з Путіним

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нормандській зустрічі, що відбудеться у Парижі 9 грудня, матиме двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає кореспондент УНН.