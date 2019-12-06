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Зеленський заявив, що у Парижі матиме двосторонню зустріч з Путіним

Зеленський заявив, що у Парижі матиме двосторонню зустріч з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нормандській зустрічі, що відбудеться у Парижі 9 грудня, матиме двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає кореспондент УНН.

“Я нічого не боюсь. Що я хочу - хочу просто, щоб знали всі люди, 20 раз казали, що буде припинено вогонь і 20 раз це нічим не закінчилось. Для мене найголовніше не з чим я поїду, а результат, як з моряками, з чим я повернуся додому”, - зазначив Зеленський.

За словами Президента, він хоче обміняти всіх на всіх.

“Якщо припинення вогню, але не в мінському форматі обговорювати, а дивитися очі в очі з президентом Російськлї Федерації. Хочу вірити, щоб Німеччина і Франція нас підтримували. ...Я хочу повернутися з конкретними речами, результатами. Ми розуміємо, що все не вдасться. Зустріч це теж перемога. Ось чого я чекаю, шукаю і дуже хочу це знайти”, - сказав Зеленський.

На запитання, чи відбудеться двостороння зустріч із Путіним він відповів: "Так".

Крім того, Зеленський наголосив, що у Парижі відбудеться низка двосторонніх зустрічей між лідерами "нормандської четвірки".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на Нормандських переговорах на трьох позиціях щодо розв'язання конфлікту.

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