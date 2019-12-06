Зеленский заявил, что в Париже будет иметь двустороннюю встречу с Путиным

"Я ничего не боюсь. Чего я хочу - хочу просто, чтобы знали все люди, 20 раз говорили, что будет прекращено огонь и 20 раз это ничем не закончилось. Для меня самое главное не с чем я поеду, а результат, как с моряками, с чем я вернусь домой", - отметил Зеленский.

По словам Президента, он хочет обменять всех на всех.

"Если прекращение огня, но не в минском формате обсуждать, а смотреть глаза в глаза с президентом Росийськли Федерации. Хочу верить, чтобы Германия и Франция нас поддерживали. ... Я хочу вернуться с конкретными вещами, результатами. Мы понимаем, что все не удастся. Встреча это тоже победа. Вот чего я жду, ищу и хочу это найти", - сказал Зеленский.

На вопрос, состоится ли двусторонняя встреча с Путиным он ответил: "Да".

Кроме того, Зеленский отметил, что в Париже состоится ряд двусторонних встреч между лидерами "нормандской четверки".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на Нормандских переговорах на трех позициях по решению конфликта.