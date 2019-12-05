Зеленський наполягатиме на Нормандському саміті на трьох основних позиціях - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наполягатиме на Нормандських переговорах на трьох позиціях щодо розв'язання конфлікту. Про це розповів народний депутат України Микита Потураєв в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
“Буде так зване комюніке, це засвідчення про що говорили лідери... Звідти не приїде новий Мінськ чи Париж. Звідти приїдуть три речі, власне на що ми сподіваємося. Перша річ — це стале припинення вогню на всій лінії розмежування, до речі це прописано в Мінських угодах на самому початку. Друге це звільнення всіх наших військовополонених й політв’язнів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. І третій пункт, що тільки після виконання двох перших пунктів може розпочатися політичний процес, а саме вибори”, — пояснив Потураєв.
Як повідомлялося, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
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