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У "Слузі народу" поділяють встановлені опозицією "червоні лінії" перед Нормандським самітом

У "Слузі народу" поділяють встановлені опозицією "червоні лінії" перед Нормандським самітом

Київ • УНН

 • 11262 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. В партії “Слуга народу” поділяють “червоні лінії”, окреслені опозицією напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Про це розповів народний депутат України Микита Потураєв в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“Вони повністю збігаються з нашим баченням. Це демонструє всьому світу й нашим опонентам нашу єдність”, — сказав Потураєв.

Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту.

Як повідомлялося, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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