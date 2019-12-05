У "Слузі народу" поділяють встановлені опозицією "червоні лінії" перед Нормандським самітом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В партії “Слуга народу” поділяють “червоні лінії”, окреслені опозицією напередодні зустрічі у Нормандському форматі. Про це розповів народний депутат України Микита Потураєв в етері ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.
“Вони повністю збігаються з нашим баченням. Це демонструє всьому світу й нашим опонентам нашу єдність”, — сказав Потураєв.
Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту.
Як повідомлялося, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.