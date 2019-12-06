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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102897 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72109 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102953 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115769 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украина рассчитывает на поддержку Франции и Германии на встрече 9 декабря - Зеленский

Украина рассчитывает на поддержку Франции и Германии на встрече 9 декабря - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время Нормандского саммита. Об этом он сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Я хочу верить, что Германия и Франция будут нас поддерживать", - сказал Зеленский.

Он также заверил, что будет отстаивать интересы Украины и не собирается идти на уступки.

Ранее Зеленский заявил, что на нормандской встрече, которая состоится в Париже 9 декабря, будет иметь двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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