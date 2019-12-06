Зеленський: закон про особливий статус Донбасу почнуть обговорювати після успіху в нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про особливості самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей можна буде обговорювати після успішних переговорів під час зустрічі в Нормандському форматі. Про це президент Зеленський сказав під час ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Закон про особливий статус зараз є, він діє до 31 числа. Чи продовжувати цей закон? Це можна зробити тільки після повернення з Нормандії. Якщо ми побачимо, що є кроки на зустріч один одному, то можна буде говорити про цей закон”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський запевнив, що не вестиме переговорів із бойовиками.
Раніше також повідомлялось, що законопроект про самоврядування в окремих районах Донбаса підготують після Нормандської зустрічі.
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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час “нормандського” саміту.
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