Зеленський: закон про особливий статус Донбасу почнуть обговорювати після успіху в нормандському форматі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроект про особливості самоврядування на окремих територіях Донецької та Луганської областей можна буде обговорювати після успішних переговорів під час зустрічі в Нормандському форматі. Про це президент Зеленський сказав під час ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.