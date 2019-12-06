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Законопроект про самоврядування в окремих районах Донбаса підготують після Нормандської зустрічі - нардеп

Київ • УНН

 • 9884 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Робота над законопроектом про особливості місцевого самоврядування на Донбасі залежатиме від Нормандської зустрічі. Про це розповів народний депутат України Микита Потураєв в етері ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

“Є певні сподівання на цю зустріч в Нормандії... Не було часу підготувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областях”, — сказав Потураєв.

Потураєв також пояснив це тим, що російська сторона відкладала узгодження дати проведення Нормандського саміту.

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Він додав, що Закон є невід’ємною складовою Мінських домовленостей.

“Вилучити закон, поставити на ньому хрест — неможливо. Це поставить під загрозу мінські домовленості”, — пояснив він.

Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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