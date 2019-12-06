Росія чекає від "нормандського саміту" додаткових домовленостей - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія очікує, що на нормандському форматі будуть прийняті додаткові домовленості, які дозволять припинити конфлікт на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Будемо очікувати додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дозволять надійно забезпечити безпеку людей на Донбасі, дозволять забезпечити їх права, які закріплені в мінських домовленостях, так званий Закон про особливий статус, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Сергій Лавров.
Також він додав, що саміт повинен сприяти виконанню мінських домовленостей.
"І, звичайно, в Парижі на цьому саміті ми дуже хочемо почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед, тому що офіційні особи з його оточення - міністри, члени парламенту від його фракції" Слуга народу "- виступають з дуже суперечливими заявами", - додав Сергій Лавров.
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти 9 грудня в Парижі якийсь незобов'язуючий документ.
Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Лідери чотирьох країн зберуться вперше з 2016 року.