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Росія чекає від "нормандського саміту" додаткових домовленостей - Лавров

Росія чекає від "нормандського саміту" додаткових домовленостей - Лавров

Київ • УНН

 • 10391 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Росія очікує, що на нормандському форматі будуть прийняті додаткові домовленості, які дозволять припинити конфлікт на сході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Будемо очікувати додаткових домовленостей, які дозволять цей конфлікт ліквідувати, які дозволять надійно забезпечити безпеку людей на Донбасі, дозволять забезпечити їх права, які закріплені в мінських домовленостях, так званий Закон про особливий статус, і які дозволять цей конфлікт припинити", - сказав Сергій Лавров.

Також він додав, що саміт повинен сприяти виконанню мінських домовленостей.

"І, звичайно, в Парижі на цьому саміті ми дуже хочемо почути від президента України Володимира Зеленського, як він сам бачить рух вперед, тому що офіційні особи з його оточення - міністри, члени парламенту від його фракції" Слуга народу "- виступають з дуже суперечливими заявами", - додав Сергій Лавров.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти 9 грудня в Парижі якийсь незобов'язуючий документ.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. Лідери чотирьох країн зберуться вперше з 2016 року.

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