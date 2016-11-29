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Все главы МИД стран "нормандской четверки" прибыли в Минск

Киев • УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции, России прибыли в Минск на встречу в "нормандском формате". Об этом сообщает Белта, передает УНН.

Все главы МИД стран "нормандской четверки" прибыли в Минск

Так, на встречу глав в Минск уже прибыли главы МИД Германии, Франции и России Франк-Вальтер Штайнмайер, Жан-Марк Эро и Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) запланирована 29 ноября в Минске.

Как ожидается, сегодня министры будут говорить о "дорожной карте" по урегулированию на Донбассе.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет настаивать на своем видении "дорожной карты".

По данным МИД, основными акцентами встречи в "нормандском формате" 29 ноября будут безопасность и гуманитарное измерение, в частности освобождение заложников и политзаключенных.

При этом в министерстве иностранных дел Германии не надеются на прорыв в решении конфликта на Донбассе от встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая должна состояться в Минске во вторник, 29 ноября.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что сомневается, что до 29 ноября можно будет договориться "по всем параметрам" относительно "дорожной карты".

В МИД Франции ожидают от встречи в Минске возможности "оценить, что было сделано и что не было сделано после встречи в октябре в Берлине".

Лидеры Украины, России, Германии и Франции собрались 19 октября в Берлине на первый за год саммит в "нормандском формате".

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