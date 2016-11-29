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Усі голови МЗС країн “нормандської четвірки” прибули до Мінська

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції, Росії прибули до Мінська на зустріч у “нормандському форматі”. Про це повідомляє Белта, передає УНН.

Усі голови МЗС країн “нормандської четвірки” прибули до Мінська

Так, на зустріч голів до Мінська вже прибули голови МЗС Німеччини, Франції та Росії Франк-Вальтер Штайнмаєр, Жан-Марк Еро і Сергій Лавров.

Раніше повідомлялось, що до Мінська прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція та Росія) заплановано 29 листопада у Мінську.

Як очікується, сьогодні міністри говоритимуть про “дорожню карту” щодо врегулювання на Донбасі.

Напередодні голова МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ наполягатиме на своєму баченні “дорожньої карти”.

За даними МЗС, основними акцентами зустрічі у “нормандському форматі” 29 листопада буде безпека і гуманітарний вимір, зокрема звільнення заручників і політв’язнів.

При цьому у міністерстві закордонних справ Німеччини не сподіваються на прорив у вирішенні конфлікту на Донбасі від зустрічі міністрів закордонних справ у “нормандському форматі”, яка має відбутися у Мінську в вівторок, 29 листопада.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що сумнівається, що до 29 листопада можна буде домовитися “по всіх параметрах” щодо “дорожньої карти”.

У МЗС Франції очікують від зустрічі у Мінську можливості “оцінити, що було зроблено і що не було зроблено після зустрічі в жовтні в Берліні”.

Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зібралися 19 жовтня в Берліні на перший за рік саміт в “нормандському форматі”.

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