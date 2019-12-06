Россия ждет от "нормандского саммита" дополнительных договоренностей - Лавров

"Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Сергей Лавров.

Также он добавил, что саммит должен способствовать выполнению минских договоренностей.

"И, конечно, в Париже на этом саммите мы очень хотим услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперед, потому что из его окружения официальные лица - министры, члены парламента от его фракции "Слуга народа" - выступают с очень противоречивыми заявлениями", - добавил Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже какой-то необязывающий документ.

Напомним, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Лидеры четырех стран соберутся впервые с 2016 года.