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Зеленський заявив, що не вестиме переговорів з бойовиками

Зеленський заявив, що не вестиме переговорів з бойовиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України не вестиме переговорів з бойовиками. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Україна не розмовляє з бойовиками, але всі ми маємо розуміти, як відбувається все це 5 років в тристоронній контактній групі: там присутня Росія, Україн , ОБСЄ й представники цих територій. Напряму Президент з ними не розмовляє й не буде розмовляти. Ось і все", - казав Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що вибори на тимчасово окупованих територіях проводитимуться тільки після відновлення контролю України над окупованими територіями.

Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський підтвердив, що матиме зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним віч на віч на полях Нормандського саміту.

Нагадаємо, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Українські Національні Новини

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