Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с боевиками

"Украина не разговаривает с боевиками, но все мы должны понимать, как происходит все это 5 лет в трехсторонней контактной группе: там присутствует Россия, Украина, ОБСЕ и представители этих территорий. Напрямую Президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать. Вот и все", - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях будут проводиться только после восстановления контроля Украины над оккупированными территориями.

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз на полях Нормандского саммита.

Напомним, "нормандская" встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.