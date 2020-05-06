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Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: детали

Киев • УНН

 • 39367 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требуют уволить и привлечь к ответственности главу Офиса Президента Андрея Ермака. Зеленский отметил, что Ермак придерживается норм Конституции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на петицию №22/091322-эп.

Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака: детали

Так, соответствующая петиция была размещена 1 апреля и набрала необходимые 25 тыс. голосов.

“Согласно Положению об Офисе Президента Украины, утвержденному Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 436, руководитель Офиса Президента Украины назначается на должность на срок полномочий Президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины”, — написал глава государства.

Отметим, что среди причин для увольнения Ермака с должности главы ОП автор петиции называет подписание им 11 марта протокола заседания ТКГ в Минске, согласно которому планировалось создание так называемого Консультативного совета.

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Однако Зеленский отметил, что подписание протокола ТКГ является частью текущей работы по реализации комплекса мер, а также других документов, которые составляют “пакет” достигнутых в Минске в 2014 — 2015 годах договоренностей.

“По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года был подписан рабочий документ, который носит декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках ТКГ. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины „О международных договорах Украины“, поэтому полномочия на подписание рабочего документа заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентировано законодательством”, — ответил глава государства.

Он также отметил, что 11 марта Ермак присутствовал на консультациях ТКГ в Минске, чтобы оценить состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже с его участием как представителя Украины на переговорах политических советников глав государств и правительств стран — участниц этого формата (Украина, Германия, Франция и Россия).

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Автор петиции также отмечал, что Ермак может быть причастен к незаконной деятельности, а именно “торговли государственными должностями”.

“Что касается высказываний относительно Ермака и других лиц необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов. О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации”, — ответил на это Президент.

Напомним, 29 марта Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом — Денисом, распространенным нардепом от “Слуги народа”, бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом.

Ранее в тот же день нардеп обнародовал в соцсети ряд видеозаписей, снятых на скрытую камеру, на которых присутствует якобы брат Ермака. На видео плохо слышно, что говорят собеседники.

Позже стало известно, что производство сначала открыли в САП, а после ГБР — начало расследование по факту данного дела.

23 апреля стало известно, что САП квалифицировала дело о распространении видеозаписей как “мошенничество” и передала в подследственность Нацполиции.

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