Єрмак повідомив, коли буде ухвалене остаточне рішення щодо "консультативної ради"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Остаточне рішення про створення “консультативної ради” в ТКГ буде ухвалено лише після консультацій з міжнародними партнерами та українським суспільством. Про це під час брифінгу у вівторок заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.
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“Так, ми підняли це питання (створення "консультативної ради“ — ред.), але сказали, що воно буде остаточно вирішено після консультації з нашими німецькими та французькими партнерами, а також з ОБСЄ. Все інше ви бачили... Сьогодні ці консультації продовжуються, і тільки після консультації з суспільством, з парламентом країни по цьому питанню буде прийняте остаточне рішення”, — сказав Єрмак.
Нагадаємо, понад 50 нардепів від “Слуги народу” звернулися до Президента через створення "консультативної ради".