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Резніков про "консультативну раду": ТКГ онлайн нічого підписати не може фізично

Резніков про "консультативну раду": ТКГ онлайн нічого підписати не може фізично

Київ • УНН

 • 13108 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Через формат роботи у режимі онлайн на фоні ситуації з коронавірусом на нинішньому засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі рішення про створення "консультативної ради" підписано бути не може фізично. Про це йдеться у коментарі віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представника України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексія Резнікова, поширеному Офісом Президента, передає УНН.

"ТКГ відбувається в форматі відеоконференції, тому ніяких рішень про створення підписано бути не може фізично. Більш того, безпосередньо рішення про створення може бути ухвалене після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони, на сьогоднішній день, тривають", - повідомив Резніков, коментуючи можливість створення "консультативної ради".

Також він повідомив, що наскільки йому відомо від колег з інших підгруп, "зважаючи на епідемію коронавірусу все відбувається в форматі конфколл - відеозв'язку". Так, зі слів Резнікова, підгрупи ТКГ працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно.

"За інформацією з інших підгруп, на порядку денному безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ТКГ вирішила створити "консультативну раду".

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "консультативної ради", в яких ОРДЛО фіксується в якості суб’єкта.

Згодом у Зеленського пояснили своє бачення “консультативної ради” у ТКГ.

Після цього понад 50 нардепів від "Слуги народу" звернулися до Президента через створення "консультативної ради".

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