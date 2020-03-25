Резніков про "консультативну раду": ТКГ онлайн нічого підписати не може фізично

КИЇВ. 25 березня. УНН. Через формат роботи у режимі онлайн на фоні ситуації з коронавірусом на нинішньому засіданні тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі рішення про створення "консультативної ради" підписано бути не може фізично. Про це йдеться у коментарі віце-прем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представника України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексія Резнікова, поширеному Офісом Президента, передає УНН.