У Зеленського пояснили своє бачення “консультативної ради” у ТКГ

ukru
04:30 • 20258 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 102002 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 157525 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 254625 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 256078 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 252800 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 234431 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203323 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185993 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146206 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
63 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 31899 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 30086 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 50659 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 40188 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 41408 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 254597 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 256054 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 252788 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 234419 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 83639 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32312 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141291 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154687 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113994 перегляди
Актуальне
У Зеленського пояснили своє бачення “консультативної ради” у ТКГ

У Зеленського пояснили своє бачення “консультативної ради” у ТКГ

Київ • УНН

 • 14827 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Мінську обговорюють можливість створення дорадчого органу для “громадян України, які проживають як на контрольованій території, і на території не контрольованій”, який “не створює правове поле для представників ОРДЛО”. Про це заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.

“Хочу розповісти вам про рішення, яке ще не прийнято і це дуже важливо, але сторони учасники ТКГ зафіксували необхідність і можливість, і це важливо, прийняття такого рішення”, — зазначив керівник ОП.

З його слів, протягом останніх років, коли відбувається робота у Мінську, відповідно до пакету домовленостей, Україна “взяла на себе зобов’язання узгодити декілька питань, насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання що стосуються місцевих виборів з представниками.... окремих районів Донецької і Луганської областей України в рамках ТКГ”.

“Тобто, існує необхідність узгодження цих питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією в статусі спостерігачів, були представники так званої ОРДЛО. Тобто, українські громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка не контролюється українським урядом, були зовсім позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати позицію з цих питань... Ми говорили, це є неприпустимим і не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється в політичній підгрупі... як дорадчого органу, який може розглядати питання, узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і надавати пропозиції, які можуть бути використані або не використані в роботі політичної підгрупи”, — сказав Єрмак.

З його слів “ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників ОРДЛО, їх визнання, не існує, ніяких прямих перемовин про це не йде”.

“Ми говоримо про створення платформи, на якій громадяни України, які проживають як на контрольованій території, так і на території не контрольованій, можуть спілкуватись з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей”, — додав чиновник.

Журналісти поцікавились, чи у разі, якщо буде прийнято рішення, чи не буде це означати визнання з боку України так званих “представників ОРДЛО”.

“Визнання — це юридичний факт, юридична дія. На сьогодні навіть Росія не визнала так звані ОРДЛО. Тому ні про яке визнання мова не йде”, — додав Єрмак.

Нагадаємо, ТКГ вирішила створити консультативну раду.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в яких ОРДЛО фіксується в якості суб’єкта

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74