У Зеленського пояснили своє бачення “консультативної ради” у ТКГ

“Хочу розповісти вам про рішення, яке ще не прийнято і це дуже важливо, але сторони учасники ТКГ зафіксували необхідність і можливість, і це важливо, прийняття такого рішення”, — зазначив керівник ОП.

З його слів, протягом останніх років, коли відбувається робота у Мінську, відповідно до пакету домовленостей, Україна “взяла на себе зобов’язання узгодити декілька питань, насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання що стосуються місцевих виборів з представниками.... окремих районів Донецької і Луганської областей України в рамках ТКГ”.

“Тобто, існує необхідність узгодження цих питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією в статусі спостерігачів, були представники так званої ОРДЛО. Тобто, українські громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка не контролюється українським урядом, були зовсім позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати позицію з цих питань... Ми говорили, це є неприпустимим і не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється в політичній підгрупі... як дорадчого органу, який може розглядати питання, узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і надавати пропозиції, які можуть бути використані або не використані в роботі політичної підгрупи”, — сказав Єрмак.

З його слів “ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників ОРДЛО, їх визнання, не існує, ніяких прямих перемовин про це не йде”.

“Ми говоримо про створення платформи, на якій громадяни України, які проживають як на контрольованій території, так і на території не контрольованій, можуть спілкуватись з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей”, — додав чиновник.

Журналісти поцікавились, чи у разі, якщо буде прийнято рішення, чи не буде це означати визнання з боку України так званих “представників ОРДЛО”.

“Визнання — це юридичний факт, юридична дія. На сьогодні навіть Росія не визнала так звані ОРДЛО. Тому ні про яке визнання мова не йде”, — додав Єрмак.

Нагадаємо, ТКГ вирішила створити консультативну раду.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Україна у Мінську підписала домовленості про створення спеціальної "Консультативної ради", в яких ОРДЛО фіксується в якості суб’єкта.