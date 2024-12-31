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З новим роком життя та свободи: Зеленський звернувся до українців

З новим роком життя та свободи: Зеленський звернувся до українців

Київ • УНН

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Президент України назвав 2024 рік "здобутим і вільним" та звернувся до народу з новорічним привітанням. Зеленський підкреслив важливість єдності та наголосив на прагненні до справедливого миру та перемоги.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком і побажав сили, єдності та наснаги, а 2024-й назвав "здобутим і вільним", передає УНН.

"Наш 2024-й. Кожен його день здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає.

Праця і сміливість, людяність і принциповість цілого народу наповнювали цей рік. А ще – турбота, розвиток і любов, прагнення змінити реальність на краще попри все", - зазначив Президент. 

За його словами, українці знають, як це – "не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи".

"І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!" - резюмував Глава держави.

Зеленський провів Технологічну Ставку: вже є деякі рішення для захисту від ракет і бомб рф31.12.24, 18:05 • 32747 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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