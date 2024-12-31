С новым годом жизни и свободы: Зеленский обратился к украинцам
Киев • УНН
Президент Украины назвал 2024 год "добытым и свободным" и обратился к народу с новогодним поздравлением. Зеленский подчеркнул важность единства и отметил стремление к справедливому миру и победе.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал силы, единства и вдохновения, а 2024-й назвал «добытым и свободным», передает УНН.
«Наш 2024-й. Каждый его день добыт нашими воинами, всеми нашими людьми, каждым и каждой, кто защищает, кто работает, кто укрепляет и помогает.
Труд и смелость, человечность и принципиальность целого народа наполняли этот год. А еще - забота, развитие и любовь, стремление изменить реальность к лучшему несмотря ни на что», - отметил Президент.
По его словам, украинцы знают, как это - «не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы».
«И 2024-й стал именно таким - добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны. Силы нам всем в новом году, единства, вдохновения. С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!» - резюмировал Глава государства.
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