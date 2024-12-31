Зеленський призначив нового керівника Департаменту контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки СБУ, передає УНН.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Тупіков — майор МВС України. 13 серпня 2015 року нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків.

Доповнення

Раніше начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України був Олександр Поклад.

Його Зеленський у 2023 році призначив заступником голови СБУ.